Galatasaray, son yıllarda sportif başarıların da etkisiyle gelir kalemlerinde büyümeyi sürdürüyor. Süper Lig'de elde edilen şampiyonluklar ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki performans, taraftar talebini doğrudan artırdı. Bu süreçte kombine, loca ve VIP satışlarında yüksek doluluk oranlarına ulaşıldı.
GELİRDE BÜYÜK ARTIŞ
Geçtiğimiz sezon bu kalemlerden 2.2 milyar TL gelir elde eden Galatasaray, 1 Haziran 2025 ile 28 Şubat 2026 arasındaki dönemde bu rakamı 3 milyar 627 milyon TL seviyesine taşıdı. Kombine fiyatlarında yüzde 41 ila 46 arasında artış yapılmasına rağmen taraftarların büyük bölümü yenileme işlemini gerçekleştirdi.
YENİ HEDEF: EK GELİR
RAMS Park'ta en pahalı VIP koltuk 495 bin TL'den satılırken, kulüp stat içi gelirleri artırmaya yönelik yeni planlar üzerinde çalışıyor. Loca kapasitesinin genişletilmesiyle birlikte ek gelir yaratılması hedefleniyor.
Galatasaray yönetimi, yapılacak düzenlemelerle stat gelirlerine yaklaşık 5 milyon euro daha katkı sağlamayı planlıyor.