Galatasaray'da 26 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi hazırlık süreci farklı bir boyuta taşındı. Puan farkının 2'ye düşmesi sonrası yönetim ve teknik heyet, takım içi konsantrasyonu artırmaya yönelik bir dizi karar aldı.

Okan Buruk derbi öncesi işi sıkı tutacak.

TESİSLERDE KAPALI DÖNEM

Alınan karar doğrultusunda Kemerburgaz Tesisleri'ne derbiye kadar misafir kabul edilmeyecek. Oyunculara ve yöneticilere iletilen bu uygulamanın, takım içi odaklanmayı korumak ve dış etkenleri minimize etmek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.