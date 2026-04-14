Galatasaray'da 26 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi hazırlık süreci farklı bir boyuta taşındı. Puan farkının 2'ye düşmesi sonrası yönetim ve teknik heyet, takım içi konsantrasyonu artırmaya yönelik bir dizi karar aldı.
TESİSLERDE KAPALI DÖNEM
Alınan karar doğrultusunda Kemerburgaz Tesisleri'ne derbiye kadar misafir kabul edilmeyecek. Oyunculara ve yöneticilere iletilen bu uygulamanın, takım içi odaklanmayı korumak ve dış etkenleri minimize etmek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.
PRİMLER İÇİN ADIM ATILDI
Yönetim, oyuncuların motivasyonunu artırmak adına finansal planlamada da düzenlemeye gitti. Şampiyonluk primlerinin kalan yüzde 25'lik kısmı ile sezon içinde vaat edilen primlerin kısa süre içinde ödenmesi kararlaştırıldı.
Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, kalan maçların tamamına aynı ciddiyetle yaklaşılması gerektiğini vurgularken, takım içindeki deneyimli oyuncuların süreçte belirleyici rol üstlenmesi bekleniyor.