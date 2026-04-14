Göztepe ile oynanan erteleme maçı dahil son üç karşılaşmada 5 puan kaybeden Galatasaray, zirvedeki avantajını önemli ölçüde kaybetti. Ligin ilk 22 haftasında 11 puan kaybı yaşayan ekip, son 7 haftada 8 puan bırakarak bu süreçteki performansını aşağı çekti.

7 puanlık avantajı koruyamayan Galatasaray, psikolojik üstünlüğü Fenerbahçe'ye kaptırdı.

OYUN DENGESİ DEĞİŞTİ

Hücum hattında üretkenlik ve bitiricilik oranı düşerken, savunma performansında da gerileme yaşandı. Rakip takımların daha fazla pozisyon bulduğu ve şut sayılarının dengelendiği görülüyor. Orta saha ve hücum hattında yaşanan üretim sorunu, takımın genel oyun yapısını etkiledi.

Milli ara sonrasında oynanan üç maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan Galatasaray, bu süreçte rakipleriyle benzer şut istatistiklerine sahip oldu. Takımın hücum verimliliği ve savunma direnci, sezonun ilk bölümüne kıyasla daha düşük seviyede kaldı.