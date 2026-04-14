Galatasaray, ligde üst üste aldığı olumsuz sonuçlarla şampiyonluk yolunda kritik bir kırılma yaşadı. Özellikle son haftalarda alınan sonuçlar, sezonun ilk bölümündeki istikrarlı performansın gerisine düşüldüğünü gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip, Kocaelispor karşısında bu sezon galibiyet alamayarak rakibine toplam 5 puan verdi.
SON HAFTALARDA DÜŞÜŞ
Göztepe ile oynanan erteleme maçı dahil son üç karşılaşmada 5 puan kaybeden Galatasaray, zirvedeki avantajını önemli ölçüde kaybetti. Ligin ilk 22 haftasında 11 puan kaybı yaşayan ekip, son 7 haftada 8 puan bırakarak bu süreçteki performansını aşağı çekti.
OYUN DENGESİ DEĞİŞTİ
Hücum hattında üretkenlik ve bitiricilik oranı düşerken, savunma performansında da gerileme yaşandı. Rakip takımların daha fazla pozisyon bulduğu ve şut sayılarının dengelendiği görülüyor. Orta saha ve hücum hattında yaşanan üretim sorunu, takımın genel oyun yapısını etkiledi.
Milli ara sonrasında oynanan üç maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan Galatasaray, bu süreçte rakipleriyle benzer şut istatistiklerine sahip oldu. Takımın hücum verimliliği ve savunma direnci, sezonun ilk bölümüne kıyasla daha düşük seviyede kaldı.