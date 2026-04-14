The end! Okan Buruk'tan Icardi'yi yıkan karar

Mauro Icardi, son haftalarda aldığı sınırlı sürelerle Galatasaray’da ikinci planda kaldı. Teknik direktör Okan Buruk’un tercihleri doğrultusunda Arjantinli oyuncunun rolü daraldı. Osimhen'in dönmesiyle birlikte ise Icardi'nin artık süre bulması beklenmiyor.

The end! Okan Buruk'tan Icardi'yi yıkan karar

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin forma durumu son haftalarda değişim gösterdi. Göztepe ve Kocaelispor karşılaşmalarında toplamda yalnızca 15 dakika süre alan Arjantinli oyuncu, hücum rotasyonunda geri plana düştü.

Icardi'nin sezon sonunda ayrılması bekleniyor.
TEKNİK HEYETİN TERCİHİ NETLEŞTİ

Teknik direktör Okan Buruk, Kocaelispor maçında yenilen golün ardından oyuncu değişikliği için beklemesiyle dikkat çekti. Icardi'nin oyuna dahil edilmesi öncesinde geçen süre, teknik heyetin tercihlerine dair önemli bir gösterge oldu.

Bu sezon Osimhen'den fazla gol atan Icardi, oyun anlamında ise geride kaldı.
HÜCUM ROTASYONUNDA DEĞİŞİM

Victor Osimhen'in yeniden kadroya dahil olmasıyla birlikte hücum hattındaki rekabet arttı. Bu gelişme sonrası Icardi'nin maç içindeki süreleri sınırlı kaldı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Icardi için yeni kontrat planlaması yapılmadığı ve mevcut süreçte oyuncunun forma sürelerinin sınırlı tutulduğu ifade ediliyor.

