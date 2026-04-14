Galatasaray'da Mauro Icardi'nin forma durumu son haftalarda değişim gösterdi. Göztepe ve Kocaelispor karşılaşmalarında toplamda yalnızca 15 dakika süre alan Arjantinli oyuncu, hücum rotasyonunda geri plana düştü.
TEKNİK HEYETİN TERCİHİ NETLEŞTİ
Teknik direktör Okan Buruk, Kocaelispor maçında yenilen golün ardından oyuncu değişikliği için beklemesiyle dikkat çekti. Icardi'nin oyuna dahil edilmesi öncesinde geçen süre, teknik heyetin tercihlerine dair önemli bir gösterge oldu.
HÜCUM ROTASYONUNDA DEĞİŞİM
Victor Osimhen'in yeniden kadroya dahil olmasıyla birlikte hücum hattındaki rekabet arttı. Bu gelişme sonrası Icardi'nin maç içindeki süreleri sınırlı kaldı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Icardi için yeni kontrat planlaması yapılmadığı ve mevcut süreçte oyuncunun forma sürelerinin sınırlı tutulduğu ifade ediliyor.