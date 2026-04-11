Barış Alper Yılmaz ileri uçta gol aradı CİMBOM'UN 25 GALİBİYETİ VAR Galatasaray ile Kocaelispor arasındaki Süper Lig rekabetinde sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında 1980-1981 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 41 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. 9 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Söz konusu maçlarda Galatasaray toplam 76 gol atarken, Kocaelispor 39 golle karşılık verdi. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Kocaeli'de oynanan karşılaşmayı ise yeşil-siyahlı takım 1-0 kazandı. İSTANBUL'DA GALATASARAY ÜSTÜN Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig'de İstanbul'da 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılı ekip 13 galibiyet elde ederken, Kocaelispor 4 kez kazandı. 3 mücadele de eşitlikle tamamlandı. İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 46 gol atarken, Kocaelispor 26 gol kaydetti. İki takım arasında İstanbul'da oynanan son lig maçında ise gülen taraf konuk ekip oldu.

Leroy Sane Galatasaray formasıyla ilk kafa golünü attı 17 YIL SONRA YENİDEN AYNI SAHNEDE Galatasaray ile Kocaelispor, sarı-kırmızılı takımın sahasında ligde en son 17 yıl önce karşı karşıya geldi. 22 Şubat 2009'da oynanan mücadeleyi Kocaelispor 5-2 kazandı. O karşılaşmada Kocaelispor forması giyen Taner Gülleri 4 gol atarak öne çıkan isim olmuştu. EN FARKLI GALİBİYET GALATASARAY'DAN İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyete Galatasaray imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, 1999-2000 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta rakibini 5-0 mağlup etti. Kocaelispor'un Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyeti ise 1995-1996 sezonunda yine İstanbul'da geldi. Yeşil-siyahlı ekip bu karşılaşmadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.