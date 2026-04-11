Galatasaray - Kocaelispor | Süper Lig maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor'un Alanyaspor ile berabere kalmasının ardından Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü. Sıra Galatasaray'a geldi. Sarı kırmızılılar, zorlu randevuda bu sezon ilk yenilgisini yaşadığı Kocaelispor'u evinde ağırlıyor. Sarı kırmızılılar kazanarak yoluna devam etmek ve üst üste 4. zaferi için önemli bir adım atmak amacında. Teknik direktör Okan Buruk kararını verdi ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. Galatasaray - Kocaelispor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Abdülkerim Bardakcı bir maç sonra ilk 11'deki yerini aldı

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Sallai, Barış Alper.

Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Rivas, Susoho, Keita, Show, Agyei, Jo, Serdar.

Barış Alper Yılmaz ileri uçta gol aradı

CİMBOM'UN 25 GALİBİYETİ VAR

Galatasaray ile Kocaelispor arasındaki Süper Lig rekabetinde sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında 1980-1981 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 41 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. 9 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

Söz konusu maçlarda Galatasaray toplam 76 gol atarken, Kocaelispor 39 golle karşılık verdi. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Kocaeli'de oynanan karşılaşmayı ise yeşil-siyahlı takım 1-0 kazandı.

İSTANBUL'DA GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig'de İstanbul'da 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılı ekip 13 galibiyet elde ederken, Kocaelispor 4 kez kazandı. 3 mücadele de eşitlikle tamamlandı.

İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 46 gol atarken, Kocaelispor 26 gol kaydetti. İki takım arasında İstanbul'da oynanan son lig maçında ise gülen taraf konuk ekip oldu.

Leroy Sane Galatasaray formasıyla ilk kafa golünü attı

17 YIL SONRA YENİDEN AYNI SAHNEDE

Galatasaray ile Kocaelispor, sarı-kırmızılı takımın sahasında ligde en son 17 yıl önce karşı karşıya geldi. 22 Şubat 2009'da oynanan mücadeleyi Kocaelispor 5-2 kazandı. O karşılaşmada Kocaelispor forması giyen Taner Gülleri 4 gol atarak öne çıkan isim olmuştu.

EN FARKLI GALİBİYET GALATASARAY'DAN

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyete Galatasaray imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, 1999-2000 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta rakibini 5-0 mağlup etti.

Kocaelispor'un Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyeti ise 1995-1996 sezonunda yine İstanbul'da geldi. Yeşil-siyahlı ekip bu karşılaşmadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Lucas Torreira Galatasaray adına orta sahada mücadele verdi

REKABETİN EN GOLLÜ MAÇI 5-4 BİTTİ

Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanan en gollü maç 1993-1994 sezonunda kayıtlara geçti. İstanbul'da oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip rakibini 5-4 mağlup etti. Bu karşılaşma, iki takım arasındaki rekabetin en çok gol atılan maçı olarak öne çıktı.

