Galatasaray'dan 3 futbolcu için sakatlık açıklaması! Victor Osimhen'de son durum belli oldu

Galatasaray, Yaser Asprilla’nın Göztepe maçında aldığı darbenin ardından yapılan kontrollerinde dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edildiğini açıkladı. Günay Güvenç’in de iç yan bağında zorlama nedeniyle günü tedaviyle geçirdiği bildirildi. Victor Osimhen’in ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı, ardından özel program dahilinde bireysel çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Göztepe maçında dizine darbe alan Yaser Asprilla'nın sponsor hastane Acıbadem'de yapılan tetkiklerinde dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edildiği açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüp, genç futbolcunun günü takımdan ayrı olarak fizyoterapistler eşliğinde tedaviyle geçirdiğini duyurdu.

YASER ASPRILLA'NIN DİZİNDE ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Galatasaray'ın açıklamasında, Yaser Asprilla'nın Göztepe maçında yaşadığı darbenin ardından yapılan kontroller sonucunda dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama belirlendiği ifade edildi. Futbolcunun tedavi sürecine hemen başlandığı bildirildi.

GÜNAY GÜVENÇ TEDAVİ GÖRDÜ

Sarı-kırmızılı ekip, Günay Güvenç'in de sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Buna göre deneyimli file bekçisinin iç yan bağında zorlama tespit edildi ve günü tedaviyle geçirdiği açıklandı.

OSIMHEN ÖZEL PROGRAMLA ÇALIŞTI

Galatasaray, Victor Osimhen'in son durumunu da paylaştı. Nijeryalı futbolcunun antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştığı, ardından saha ve salonda fizyoterapistler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

