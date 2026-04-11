Nijeryalı futbolcu için kulüp doktorları tarafından sağ kolunu koruyacak karbon fiberden özel bir zırh geliştirildi.

Göztepe maçının ardından Victor Osimhen'in son durumuna ilişkin konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şartların uygun olması halinde yıldız oyuncunun Gençlerbirliği maçında kadroya girebileceğini söyledi. Buruk, ihtiyaç halinde Fenerbahçe derbisinde de oyuncuyu kullanabileceklerini ifade ederek son kararın gidişata göre verileceğini dile getirdi.

Victor Osimhen'in Liverpool maçında kolu kırıldı

SAĞ KOLU İÇİN ÖZEL ZIRH GELİŞTİRİLDİ

Victor Osimhen için kulüp doktorları tarafından sağ kolunu koruyacak özel bir zırh geliştirildiği aktarıldı. Karbon fiberden yapılan bu aparatın, çelikten beş kat daha güçlü ancak son derece hafif olduğu belirtildi. Böylece yıldız futbolcunun koluna gelecek darbelerin etkisinin azaltılması hedefleniyor.

DERBİ PLANI GÜNDEMDE

Teknik direktör Okan Buruk'un, Victor Osimhen'i Gençlerbirliği karşılaşmasında olmasa da Fenerbahçe ile oynanacak derbide ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı ifade edildi. Hazırlanan aparatın FIFA ve lig kurallarına uygun olacağı, rakibe ya da oyuncuya zarar verebilecek bir yapı taşımayacağı belirtildi.