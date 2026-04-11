Şampiyonlar Ligi maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Victor Osimhen, geçtiğimiz günlerde fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarına başlamıştı. Galatasaray'da yıldız oyuncunun dönüş süreci yakından takip edilirken, teknik heyetin planı da netleşmeye başladı.
OKAN BURUK'TAN DÖNÜŞ MESAJI
Göztepe maçının ardından Victor Osimhen'in son durumuna ilişkin konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şartların uygun olması halinde yıldız oyuncunun Gençlerbirliği maçında kadroya girebileceğini söyledi. Buruk, ihtiyaç halinde Fenerbahçe derbisinde de oyuncuyu kullanabileceklerini ifade ederek son kararın gidişata göre verileceğini dile getirdi.
SAĞ KOLU İÇİN ÖZEL ZIRH GELİŞTİRİLDİ
Victor Osimhen için kulüp doktorları tarafından sağ kolunu koruyacak özel bir zırh geliştirildiği aktarıldı. Karbon fiberden yapılan bu aparatın, çelikten beş kat daha güçlü ancak son derece hafif olduğu belirtildi. Böylece yıldız futbolcunun koluna gelecek darbelerin etkisinin azaltılması hedefleniyor.
DERBİ PLANI GÜNDEMDE
Teknik direktör Okan Buruk'un, Victor Osimhen'i Gençlerbirliği karşılaşmasında olmasa da Fenerbahçe ile oynanacak derbide ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı ifade edildi. Hazırlanan aparatın FIFA ve lig kurallarına uygun olacağı, rakibe ya da oyuncuya zarar verebilecek bir yapı taşımayacağı belirtildi.
SAHADA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ OLABİLİR
Daha önce yüz maskesiyle sahada farklı bir görüntü veren Victor Osimhen'in, bu kez koluna takılacak aparatla yine dikkat çeken bir görüntü oluşturabileceği kaydedildi. Yıldız futbolcunun sahalara dönüşü öncesinde hem sağlık ekibi hem teknik heyet süreci kontrollü biçimde yürütüyor.
BU SEZON TAKIMIN EN ETKİLİ İSİMLERİNDEN BİRİ OLDU
Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıktı. Nijeryalı yıldız ligde 12 gol atarken, Şampiyonlar Ligi'nde de 7 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekipte skor yükünü çeken isimlerden biri olan Osimhen, takımın hücum gücünde belirleyici rol oynadı.
YOKLUĞU TAKIMI ETKİLEDİ
Galatasaray, Victor Osimhen'in forma giyemediği süreçte önemli kayıplar yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye kaybederken ligde Konyaspor ve Trabzonspor'a mağlup oldu, Gaziantep FK ile ise berabere kaldı. Buna rağmen Göztepe ile oynanan erteleme maçını kazanarak en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını yeniden 4'e çıkarmayı başardı.