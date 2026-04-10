Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan kararı

Galatasaray’da Okan Buruk, Göztepe maçında forma verdiği İlkay Gündoğan’dan memnun kaldı. Tecrübeli oyuncunun kalan haftalarda ilk 11’de yer alması planlanıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe karşılaşmasında orta sahada görev verdiği İlkay Gündoğan'ın performansından olumlu geri dönüş aldı. Deneyimli futbolcu, oyunun iki yönündeki katkısıyla teknik heyetin beklentisini karşıladı.

ORTA SAHADA DENGEYİ SAĞLADI
Mücadele boyunca oyunu yönlendiren İlkay Gündoğan, pas trafiğini organize ederek takımın merkezde kontrolü elinde tutmasını sağladı. Saha içindeki liderliğiyle dikkat çeken 35 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşlarının konumlanmasında da belirleyici rol oynadı.

KADRODA YERİ NETLEŞTİ
Göztepe maçında atılan ikinci golün hazırlık aşamasında etkili olan İlkay Gündoğan'ın performansı teknik ekibin kararını şekillendirdi. Okan Buruk'un, sezonun kalan bölümünde deneyimli oyuncuyu ilk 11'de değerlendirme planını netleştirdiği öğrenildi.

