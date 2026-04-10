Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Hakan Çalhanoğlu, sezon öncesinde Türkiye'ye dönmeye yaklaşmış, Inter ile yaşadığı süreçte kadro dışı kalmıştı. Ancak son dönemdeki performansıyla tablo değişti.



INTER KARARINI DEĞİŞTİRDİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, yönetimden Hakan Çalhanoğlu'nun takımda tutulmasını talep etti. Kulüp, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmasına rağmen deneyimli oyuncuyla yeni kontrat görüşmelerine hazırlanıyor.