Inter ve Galatasaray arasında Hakan savaşı!

Galatasaray’ın transfer gündemindeki Hakan Çalhanoğlu için Inter geri adım attı. İtalyan kulübü, performansı yükselen milli oyuncuyla yeni sözleşme planlıyor.

Inter ve Galatasaray arasında Hakan savaşı!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Hakan Çalhanoğlu, sezon öncesinde Türkiye'ye dönmeye yaklaşmış, Inter ile yaşadığı süreçte kadro dışı kalmıştı. Ancak son dönemdeki performansıyla tablo değişti.

Inter ve Galatasaray arasında Hakan savaşı!-2
INTER KARARINI DEĞİŞTİRDİ
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, yönetimden Hakan Çalhanoğlu'nun takımda tutulmasını talep etti. Kulüp, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmasına rağmen deneyimli oyuncuyla yeni kontrat görüşmelerine hazırlanıyor.

Inter ve Galatasaray arasında Hakan savaşı!-3
GALATASARAY İLGİSİ SÜRÜYOR
Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için ilgisi devam ederken, milli futbolcunun da sarı-kırmızılı formaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Inter yönetimi, oyuncunun durumunu yakından takip ederken sözleşme sürecini sezon bitmeden başlatmayı planlıyor.

