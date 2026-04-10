Galatasaray'da maç öncesi kadroların kamuoyuna sızdırılmasıyla ilgili harekete geçildi. Göztepe galibiyetinin ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, yaşanan durumu ciddi bir sorun olarak değerlendirdi. "En son maçın kadrosunu sızdıranlar var. Bununla ilgili içeride de önemli bir şey yapacağız. Gerçekten Galatasaray'a karşı büyük bir hainlik yapılıyor. Bunu ortaya çıkarıp takımını kim satıyorsa, onu da ortaya çıkartıp önlem alacağız" ifadelerini kullandı.



GENİŞ KAPSAMLI İNCELEME BAŞLATILDI Teknik heyet ve yönetim, sızıntının kaynağını bulmak için detaylı bir çalışma başlattı. Özellikle Göztepe maçı öncesinde yapılan taktik antrenmanı izleyen kişilerin tamamı incelemeye alındı. Kulüp içinde ve dışında bilgi akışına erişimi olan tüm unsurlar değerlendirilecek.