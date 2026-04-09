Galatasaray ya da Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için adaylık düşüncesi olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Adnan Polat, böyle bir planı bulunmadığını söyledi. Kulüpte uzun yıllar görev yaptığını hatırlatan Polat, başkan yardımcılığı, başkan vekilliği ve başkanlık dahil olmak üzere 11 yıl hizmet verdiğini belirtti. Galatasaray gibi geniş yapıya sahip bir kulüpte görev yapmanın çok zor olduğunu vurgulayan Polat, hangi başkan olursa olsun çağrılması halinde destek ve yardım vermeye hazır olduğunu dile getirdi.
GÖZTEPE MAÇI SONRASI ŞAMPİYONLUK YORUMU
Adnan Polat, Galatasaray'ın Göztepe deplasmanında aldığı galibiyeti de değerlendirdi. Alınan sonucun önemli olduğunu söyleyen Polat, buna rağmen oynanan futbolu yeterli bulmadığını ifade etti. Sarı-kırmızılı takımın daha iyi oynaması gerektiğini belirten Polat, sezon içinde Avrupa maçları, sakatlıklar ve yoğun fikstür nedeniyle dengesizlikler yaşandığını söyledi. Buna rağmen Galatasaray'ın kalan 6 haftaya 4 puan önde girdiğini hatırlatan Polat, şampiyonluğun sarı-kırmızılı ekipte kalacağına inandığını söyledi.
"OKAN BURUK'U ALACAKSIN"
Adnan Polat, Okan Buruk'un Galatasaray'da teknik direktörlük görevine getirilme süreciyle ilgili de konuştu. Dursun Özbek ile yaptıkları görüşmelerde Okan Buruk ismi üzerinde ısrarla durduğunu anlatan Polat, genç teknik adamın kulüp için doğru isim olduğunu düşündüğünü söyledi. Okan Buruk'un Galatasaray altyapısından yetiştiğini, karakteri ve kişiliğiyle her zaman takdir topladığını belirten Polat, teknik adamlık kariyerinde Akhisarspor ile Türkiye Kupası, Başakşehir ile ise Süper Lig şampiyonluğu yaşamasının önemli referanslar olduğunu ifade etti.
"İYİ Kİ O KARAR VERİLDİ"
Adnan Polat, Dursun Özbek'in Okan Buruk kararını vermesinin kulüp adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. Buruk'un Galatasaray ile üç şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Polat, mevcut tabloda da takımın bitime 6 hafta kala 4 puan farkla lider olduğunu söyledi. Tecrübeli isim, teknik direktör tercihi konusunda verilen kararın ne kadar doğru olduğunun sonuçlarla ortaya çıktığını belirtti.