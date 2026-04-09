Galatasaray ya da Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için adaylık düşüncesi olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Adnan Polat, böyle bir planı bulunmadığını söyledi. Kulüpte uzun yıllar görev yaptığını hatırlatan Polat, başkan yardımcılığı, başkan vekilliği ve başkanlık dahil olmak üzere 11 yıl hizmet verdiğini belirtti. Galatasaray gibi geniş yapıya sahip bir kulüpte görev yapmanın çok zor olduğunu vurgulayan Polat, hangi başkan olursa olsun çağrılması halinde destek ve yardım vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

GÖZTEPE MAÇI SONRASI ŞAMPİYONLUK YORUMU Adnan Polat, Galatasaray'ın Göztepe deplasmanında aldığı galibiyeti de değerlendirdi. Alınan sonucun önemli olduğunu söyleyen Polat, buna rağmen oynanan futbolu yeterli bulmadığını ifade etti. Sarı-kırmızılı takımın daha iyi oynaması gerektiğini belirten Polat, sezon içinde Avrupa maçları, sakatlıklar ve yoğun fikstür nedeniyle dengesizlikler yaşandığını söyledi. Buna rağmen Galatasaray'ın kalan 6 haftaya 4 puan önde girdiğini hatırlatan Polat, şampiyonluğun sarı-kırmızılı ekipte kalacağına inandığını söyledi.