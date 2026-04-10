Galatasaray'da kolundaki kırık nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Victor Osimhen, dönüş sürecinde son aşamaya geldi. Ameliyat sonrası rehabilitasyon programını tamamlayan Nijeryalı golcü, geçtiğimiz günlerde fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarına başladı. Teknik heyet, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.



GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI PLANI

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncunun dönüşüyle ilgili yaptığı açıklamada "Gençlerbirliği maçında şartlar uygun olursa kadro içinde olabilir. Ancak belki Fenerbahçe maçında da kullanma durumumuz olabilir. Gidişata bakacağız." ifadelerini kullandı.

Haberlerde yer alan bilgilere göre Osimhen'in, Gençlerbirliği karşılaşmasının son bölümünde süre alarak maç temposu kazanması planlanıyor. Bu ihtimalin gerçekleşmemesi durumunda ise oyuncunun bir sonraki karşılaşmaya hazır olması hedefleniyor.