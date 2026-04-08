2026 CEV Kupası finalinin rövanş mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde kritik bir sınava çıktı. İlk seti 27-25 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki setlerde oyunun kontrolünü eline aldı. Galatasaray, 25-22, 25-18 ve 25-18'lik setlerle rakibini 3-1 yenerek kupaya uzandı.

İLK KEZ KAZANDI

Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla kulüp tarihindeki ilk CEV Kupası şampiyonluğunu elde etti. Galatasaray daha önce CEV Challenge Cup'ta 2009-2010 sezonunu üçüncü sırada tamamlamış, CEV Kupası'nda ise 2011-2012, 2015-2016 ve 2020-2021 sezonlarında final oynayıp ikinci olmuştu. Bu kez kupayı kaldıran taraf Galatasaray oldu.

DURSUN ÖZBEK TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de final heyecanında takımının yanındaydı. Başkan Özbek, karşılaşmayı eşi Mesude Özbek ile birlikte protokol tribününden takip etti.

FATİH TERİM'DEN DESTEK

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim de kritik finalde salondaki yerini aldı. Terim, eşi Fulya Terim ile birlikte mücadeleyi protokol tribününden izledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Fatih Terim'e yoğun ilgi gösterdi.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Galatasaray taraftarı da final maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın biletleri tükendi. Kapalı gişe oynanan mücadelede sarı-kırmızılı tribünler, maç boyunca takıma büyük destek verdi.

MAÇIN DETAYLARI

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada hakemler Bosko Milic ile Eldar Aliyev görev yaptı. Mücadele 1 saat 46 dakika sürdü. Setler 25-27, 25-22, 25-18 ve 25-18 sonuçlandı.