Galatasaray cephesi, Hakan Çalhanoğlu için girişimlerini uzun süredir sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcunun kulübe olan yakınlığı nedeniyle transfer ihtimalini güçlü tutuyordu. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun yaptığı açıklamalar da bu ilgiyi açık şekilde ortaya koymuştu.

"GALATASARAY FORMASI GİYECEĞİNE İNANIYORUM"

Abdullah Kavukcu, Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray için özel bir isim olduğunu vurgulamıştı. Milli futbolcunun Türk Milli Takımı'nın önemli figürlerinden biri olduğunu söyleyen Kavukcu, bir gün mutlaka sarı-kırmızılı formayı giyeceğine inandığını dile getirmişti.

KARARI INTER OLDU

İtalyan basınında yer alan habere göre Hakan Çalhanoğlu, kariyerine Inter'de devam etmek istiyor. Galatasaray'dan ve Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere rağmen tecrübeli orta saha oyuncusunun önceliğinin İtalya'da kalmak olduğu belirtildi.

YENİ SÖZLEŞMEYE HAZIR

Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun, Inter ile yeni bir anlaşma yapmaya da sıcak baktığı ifade edildi. Bu gelişme, Galatasaray'ın transfer planlarında kısa vadede önemli bir engel olarak öne çıktı.

SON KARAR TEKNİK EKİPTE

Milli futbolcunun takımda kalma isteğine rağmen nihai kararın teknik direktör Cristian Chivu ve Inter yönetimi tarafından verileceği kaydedildi. Teknik heyetin onay vermesi halinde kısa süre içinde yeni sözleşme görüşmelerinin başlaması bekleniyor.

PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 27 maçta görev aldı. Milli yıldız, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak takımının en önemli isimlerinden biri olmayı sürdürdü. Roma karşısında attığı gol de Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

GALATASARAY UMUDUNU KESMEDİ

Hakan Çalhanoğlu'nun kısa vadede Inter'de kalma isteği ağır bassa da Galatasaray cephesi transfer ihtimalini tamamen kapatmış değil. Sarı-kırmızılıların, ilerleyen süreçte şartların değişmesi halinde yeniden harekete geçebileceği konuşuluyor.

RESMİ SONUÇ BEKLENİYOR

Hakan Çalhanoğlu'nun şu an için kariyer planında İtalya ön planda yer alıyor. Buna rağmen Galatasaray ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. Önümüzdeki dönemde Inter yönetiminin vereceği karar, transfer sürecinin yönünü belirleyecek.