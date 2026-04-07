Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle son maçta forma giyemeyen Gabriel Sara'dan sevindiren haber geldi. Brezilya dönüşü yapılan kontrollerde sol ayak bilek iç-ön yan bağlarında hasar ve kemikte ödem tespit edilen oyuncu, Trabzonspor karşılaşmasında kadroda yer almamıştı.
SAHAYA DÖNÜŞ SÜRECİ HIZLANDI
Tedavi sürecinin ardından ağrılarının azalmasıyla birlikte Gabriel Sara, takımla birlikte çalışmalara başladı. Orta sahadaki önemli isimlerden biri olan Brezilyalı futbolcunun, kritik Göztepe karşılaşması öncesi fiziksel durumunun yakından takip edildiği belirtildi.
TEKNİK HEYETE MESAJ VERDİ
Trabzonspor maçı öncesinde teknik heyete hazır olduğu yönünde bilgi veren Gabriel Sara, son antrenmanda yer alarak oynayabilecek duruma geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un, oyuncunun durumuna göre ilk 11 kararını netleştirmesi bekleniyor.
Gabriel Sara'nın Göztepe karşılaşmasında kadroda yer alıp almayacağı, maç saatinde yapılacak son değerlendirmeyle kesinlik kazanacak.