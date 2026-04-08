Ara transfer döneminde kadroya katılan Asprilla, ilk kez bir maçta ilk 11'de forma giydi.

Barış Alper Yılmaz, sakatlanan Osimhen'in yerine ileri uçta görev aldı ve takımın ilk golünü kaydetti.

Göztepe karşısında oyuna yüksek tempoyla başlayan Galatasaray, erken dakikalarda rakip kalede etkili oldu. Sarı-kırmızılılar, bulduğu gollerle kısa sürede skor üstünlüğünü eline aldı ve deplasmanda rahat bir görüntü ortaya koydu.

İLK GOL BARIŞ ALPER'DEN GELDİ

Galatasaray'ın maçtaki ilk golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti. Hücum hattında görev alan milli futbolcu, takımını öne geçiren isim olarak kritik deplasmanda ön plana çıktı.

İLKAY'DAN NEFİS GOL

Galatasaray'ın ikinci golü ise 19. dakikada İlkay Gündoğan'dan geldi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, attığı şık golle farkı ikiye çıkararak takımını rahatlattı. İlkay, 5 maç aranın ardından döndüğü ilk 11'de önemli bir katkı verdi.

TORREIRA'NIN YERİNE FORMA GİYDİ

Teknik direktör Okan Buruk, Göztepe karşısında ilk 11'de önemli değişikliklere gitti. Orta sahada Lucas Torreira'nın yerine İlkay Gündoğan'a görev veren Buruk, bu tercihten erken karşılığını aldı. Deneyimli oyuncu, attığı golle teknik heyetin güvenini boşa çıkarmadı.

OKAN BURUK'TAN GENİŞ ROTASYON

Galatasaray'da Osimhen'in sakatlığı sonrası ileri uçta Mauro Icardi yerine Barış Alper Yılmaz görev yaptı. Abdülkerim Bardakcı ve Icardi'nin yokluğunda sahaya kaptan olarak çıkan Barış Alper, mücadelede sorumluluk aldı. Ara transfer döneminde kadroya katılan Asprilla da ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.