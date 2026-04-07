Galatasaray'ın Monaco'dan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Wilfried Singo, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla dikkat çeken 2000 doğumlu oyuncu için İtalya'dan somut ilgi olduğu belirtildi.

NAPOLİ LİSTEYE ALDI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Napoli, yeni sezon kadro planlamasında Wilfried Singo'yu transfer hedefleri arasına dahil etti. Kulübün sportif direktörü Giovanni Manna'nın, oyuncuyu yakından takip ettiği ve transfer seçenekleri arasında değerlendirdiği aktarıldı.

AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ

Galatasaray formasıyla istikrarlı bir performans sergileyen Singo'nun yalnızca Napoli'nin değil, farklı kulüplerin de radarında olduğu ifade edildi. Oyuncunun fizik gücü ve çok yönlü yapısı, transfer piyasasında öne çıkan özellikleri arasında yer aldı.

Wilfried Singo, bu sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi maçta görev aldı ve 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Oyuncuya yönelik transfer ilgisinin yaz döneminde somut tekliflere dönüşmesi bekleniyor.