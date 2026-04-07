Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı kiralık oyuncularla ilgili kararlarını netleştirmeye başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Noa Lang, Sacha Boey ve Yaser Asprilla transferlerinde satın alma opsiyonlarını sözleşmeye dahil etmişti.

Yönetim, Lang ve Boey için sezon sonunu bekleme kararı alırken, Asprilla için farklı bir yol haritası çizdi.



PERFORMANSI BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

22 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, forma giydiği süre boyunca beklenen katkıyı veremedi. Şu ana kadar 8 maçta 272 dakika sahada kalan Asprilla, gol ya da asist üretmedi. Hücum hattında etkisiz kalan oyuncunun performansı teknik ekip tarafından yeterli bulunmadı.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

Yaser Asprilla'nın sözleşmesinde yer alan ve 20 milyon Euro'yu aşan satın alma maddesinin kullanılmayacağı belirtildi. Trabzonspor maçındaki performansında 3 ikili mücadelenin yalnızca birini kazanabilen oyuncu, 1 isabetsiz şut çekerken yaptığı 2 ortada ise sadece 1 kez isabet sağladı.

Bu gelişmeyle birlikte Yaser Asprilla'nın sezon sonunda Girona'ya geri dönmesi planlanıyor. Galatasaray yönetimi, diğer kiralık oyuncularla ilgili kararını sezon bitiminde verecek.