Galatasaray’dan Uğurcan'a psikolojik destek

Galatasaray teknik heyeti, Uğurcan Çakır ile özel görüşme gerçekleştirdi. Trabzonspor deplasmanında yaşananların ardından milli kaleciye destek verildi.

Galatasaray'da teknik heyet, Trabzonspor deplasmanında oynanan karşılaşmanın ardından moral bozukluğu yaşayan Uğurcan Çakır için devreye girdi.

Bordo-mavili taraftarların yoğun tepkisine maruz kalan 30 yaşındaki kaleci, maç sonrası psikolojik olarak zor bir süreç yaşadı. Alınan mağlubiyetin ardından oyuncunun moral durumunun düştüğü belirtildi.

TRİBÜN TEPKİSİ SONRASI DESTEK

Trabzonspor karşısında oynanan mücadelede tribünlerin hedefi haline gelen Uğurcan Çakır, maç boyunca baskı altında kaldı. Karşılaşma sonrası doğum günü kutlanan milli kaleciye, takım içinde de destek verildi. Teknik ekip, oyuncunun yaşadığı süreci yakından takip etti.

ÖZEL GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Galatasaray teknik heyeti, Göztepe ile oynanacak erteleme maçı öncesinde Uğurcan Çakır ile birebir görüşme yaptı. Görüşmede oyuncuya moral verildi ve sürece odaklanması istendi.

Bu görüşmenin ardından Uğurcan Çakır'ın Göztepe karşılaşmasında kadroda yer alması bekleniyor.

