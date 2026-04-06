Süper Lig'de oynanan derbide Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetin ardından Galatasaray cephesinde dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Sarı-kırmızılıların sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Noa Lang, yaptığı paylaşımda "Siz hepiniz, biz tek" ifadelerini kullandı. Derbi sonrası yapılan bu paylaşım, kısa sürede taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Galatasaray taraftarları, Noa Lang'ın paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum yaptı. Paylaşım, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında geniş etkileşim aldı.