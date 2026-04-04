İkinci yarıda ilk bölüme göre daha iyi bir görüntü verdiklerini belirten Okan Buruk, buna rağmen genel anlamda Galatasaray'ın kendi oyun seviyesinin altında kaldığını vurguladı. Trabzonspor'u galibiyetten dolayı tebrik eden Buruk, bu yenilginin takım adına önemli dersler barındırdığını söyledi.

Mücadelede oyunun çok fazla durduğunu söyleyen Okan Buruk, rakip kaleci Onana'nın süreyi etkili kullandığını ifade etti. Buruk, maçın akışının sık sık kesildiğini belirtirken, uzatma süresinin de yetersiz kaldığını söyledi. Deneyimli teknik adam, uzatma dakikalarının da oynanmadan tamamlandığını dile getirdi.

"BİZİ MOTİVE EDECEK"

Maç sonrasında yaşananların ve soyunma odasına girişte karşılaştıkları tabloyun da takım içinde konuşulduğunu belirten Okan Buruk, bu durumun kendileri adına motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Galatasaray taraftarının moralini bozmaması gerektiğini söyleyen Buruk, benzer süreçleri daha önce de yaşadıklarını hatırlattı.

"DAHA RAHAT OYNAMALIYIZ"

Bu tür maçların daha rahat oynanması gerektiğini vurgulayan Okan Buruk, top ayağındayken daha üretken ve daha becerikli olmaları gerektiğini söyledi. Takımın öz güven eksikliğini gidermesi gerektiğini belirten tecrübeli teknik adam, bundan sonraki süreçte çok daha fazlasını yapacaklarını ifade etti.