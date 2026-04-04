Mücadelede oyunun çok fazla durduğunu söyleyen Okan Buruk, rakip kaleci Onana'nın süreyi etkili kullandığını ifade etti. Buruk, maçın akışının sık sık kesildiğini belirtirken, uzatma süresinin de yetersiz kaldığını söyledi. Deneyimli teknik adam, uzatma dakikalarının da oynanmadan tamamlandığını dile getirdi.
"GALATASARAY OYUNUNUN ALTINDA KALDIK"
İkinci yarıda ilk bölüme göre daha iyi bir görüntü verdiklerini belirten Okan Buruk, buna rağmen genel anlamda Galatasaray'ın kendi oyun seviyesinin altında kaldığını vurguladı. Trabzonspor'u galibiyetten dolayı tebrik eden Buruk, bu yenilginin takım adına önemli dersler barındırdığını söyledi.
"BİZİ MOTİVE EDECEK"
Maç sonrasında yaşananların ve soyunma odasına girişte karşılaştıkları tabloyun da takım içinde konuşulduğunu belirten Okan Buruk, bu durumun kendileri adına motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Galatasaray taraftarının moralini bozmaması gerektiğini söyleyen Buruk, benzer süreçleri daha önce de yaşadıklarını hatırlattı.
"DAHA RAHAT OYNAMALIYIZ"
Bu tür maçların daha rahat oynanması gerektiğini vurgulayan Okan Buruk, top ayağındayken daha üretken ve daha becerikli olmaları gerektiğini söyledi. Takımın öz güven eksikliğini gidermesi gerektiğini belirten tecrübeli teknik adam, bundan sonraki süreçte çok daha fazlasını yapacaklarını ifade etti.
"BU LİGİN ŞAMPİYONU YİNE GALATASARAY OLACAK"
Okan Buruk, mağlubiyete rağmen şampiyonluk inancını koruduğunu net sözlerle ortaya koydu. Takım içinde gereken konuşmaların yapıldığını söyleyen Buruk, Galatasaray'ın sezon sonunda yine şampiyon olacağını belirtti.
ICARDI İÇİN AYRI PARANTEZ
Mauro Icardi'nin uzun süredir düzenli süre almadığını söyleyen Okan Buruk, Arjantinli yıldızın zamana ihtiyacı olduğunu ifade etti. Icardi'nin ve diğer oyuncuların en yüksek seviyede mücadele etmeye çalıştığını belirten Buruk, santrfora daha fazla top taşınması halinde hücumda daha tehlikeli olabileceklerini söyledi.