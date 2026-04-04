VAR hakemi Erkan Engin, pozisyon sonrası orta hakem Cihan Aydın'ı kenara davet etti.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Barış Alper Yılmaz, Wagner Pina'ya yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı. Pozisyon sonrası VAR hakemi Erkan Engin, orta hakem Cihan Aydın'ı kenara davet etti. Sahadaki kararın yeniden incelenmesi, maçın tansiyonunu bir anda yükseltti.

KARAR DEĞİŞMEDİ

Monitöre giderek pozisyonu izleyen Cihan Aydın, incelemenin ardından ilk kararında kaldı. Barış Alper Yılmaz'a gösterilen sarı kartta herhangi bir değişiklik yapılmadı. Böylece Galatasaray cephesinde tartışma yaratan pozisyon, mevcut kararla devam etti.

GALATASARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Pozisyonun ardından Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, paylaşımında Barış Alper'in faulünün ardından VAR hakemi Erkan Engin'in orta hakem Cihan Aydın'ı anlamsız şekilde incelemeye çağırdığını, pozisyon izlense de sarı kart kararında değişikliğe gidilmediğini vurguladı.