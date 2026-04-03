Yıldız golcünün mesajında şu ifadeler yer aldı;

"Yılın futbolcusu seçilmekten dolayı gerçekten büyük bir onur duyuyorum. Bu takdir benim için çok şey ifade ediyor ve gerçekten minnettarım. Bu vesileyle organizatörlere ve bana oy veren herkese büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Özellikle taraftarlarıma, takım arkadaşlarıma ve Galatasaray'daki aileme teşekkür ederim. Sizin sevginiz ve sürekli desteğiniz olmadan bu mümkün olmazdı. Bu ödülü hepinizle paylaşıyorum.

Sakatlığım nedeniyle törene şahsen katılamadığım için gerçekten üzgünüm. Ama benim adıma orada olup ödülü alan Uğurcan Çakır'a çok teşekkür ediyorum. Bu benim için çok değerli. Kardeşim, böyle devam et; sen gerçekten dünyanın en iyi kalecilerinden birisin. Hepinize bir kez daha teşekkür ederim. Minnettarım ve çalışmaya devam ediyorum. Allah en büyüktür."