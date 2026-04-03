CANLI YAYIN
Geri

Victor Osimhen Uğurcan Çakır'a destek verdi! "En iyi kalecilerden birisin"

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, aldığı ödül sonrası yaptığı paylaşımda hem teşekkür mesajı verdi hem de son günlerde gündemde yer alan Uğurcan Çakır'a destek çıktı.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Victor Osimhen Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı ve sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
  • Osimhen, sakatlığı nedeniyle törene katılamadığı için yerine ödülü alan Uğurcan Çakır'a teşekkür etti.
  • Nijeryalı futbolcu Uğurcan Çakır'a 'Sen gerçekten dünyanın en iyi kalecilerinden birisin' diyerek destek verdi.
  • Osimhen taraftarlarına, takım arkadaşlarına ve Galatasaray ailesine teşekkür etti.
  • Yıldız golcü organizatörlere ve kendisine oy veren herkese minnettarlığını ifade etti.

Yılın Futbolcusu seçilen Victor Osimhen, kazandığı ödülün ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Nijeryalı yıldız, kendisine verilen ödül nedeniyle duyduğu mutluluğu takipçileriyle paylaştı.

UĞURCAN ÇAKIR'A DESTEK VERDİ

Osimhen'in paylaşımında en çok dikkat çeken bölüm Uğurcan Çakır için kullandığı ifadeler oldu. Trabzonspor cephesinde son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından tepkilerin odağında yer alan milli kaleciye destek veren yıldız futbolcu, Uğurcan Çakır'a güçlü bir mesaj gönderdi.

DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Victor Osimhen, paylaşımında Uğurcan Çakır'a hitaben, "Sen dünyanın en iyi kalecilerinden birisin" sözleriyle destek verdi. Bu mesaj kısa sürede büyük ilgi gördü.

Yıldız golcünün mesajında şu ifadeler yer aldı;

"Yılın futbolcusu seçilmekten dolayı gerçekten büyük bir onur duyuyorum. Bu takdir benim için çok şey ifade ediyor ve gerçekten minnettarım. Bu vesileyle organizatörlere ve bana oy veren herkese büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Özellikle taraftarlarıma, takım arkadaşlarıma ve Galatasaray'daki aileme teşekkür ederim. Sizin sevginiz ve sürekli desteğiniz olmadan bu mümkün olmazdı. Bu ödülü hepinizle paylaşıyorum.

Sakatlığım nedeniyle törene şahsen katılamadığım için gerçekten üzgünüm. Ama benim adıma orada olup ödülü alan Uğurcan Çakır'a çok teşekkür ediyorum. Bu benim için çok değerli. Kardeşim, böyle devam et; sen gerçekten dünyanın en iyi kalecilerinden birisin. Hepinize bir kez daha teşekkür ederim. Minnettarım ve çalışmaya devam ediyorum. Allah en büyüktür."

