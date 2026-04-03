Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı Süper Lig randevusu öncesinde kamp kadrosunu duyurdu. Cezalı Leroy Sane'nin yanı sıra Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan Gabriel Sara kafilede yer almadı.
Liverpool maçında sakatlanan Noa Lang ve Kosova randevusu sonrası hastalanan Uğurcan Çakır listede kendine yer buldu. İngiliz temsilcisiyle oynanan rövanş maçında kolu kırılan Victor Osimhen de kadroya dahil edilmedi.
Listede şu isimler yer alıyor: Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yáser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Sacha Boey, Mario Lemina