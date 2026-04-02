Galatasaray, milli aranın ardından Trabzonspor deplasmanına eksik kadroyla hazırlanıyor. Şampiyonluk yarışının kritik virajlarından biri olarak görülen karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekipte kadro planlamasını etkileyen gelişmeler yaşandı. SARA KADRO DIŞI KALDI Gabriel Sara'nın sol ayak bileğinde artan ağrılar sonrası yapılan kontrollerde hasar ve ödem tespit edildi. Brezilya Milli Takımı dönüşünde tedavisine başlanan orta saha oyuncusunun Trabzonspor karşısında forma giyemeyeceği bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte Osimhen'in sakatlığı ve Sane'nin cezasının ardından eksik sayısı arttı.



UĞURCAN'DA HASTALIK SORUNU Kaleci Uğurcan Çakır'ın ise viral enfeksiyon geçirdiği öğrenildi. Geceyi hastanede geçiren milli oyuncuya ilaç ve serum tedavisi uygulandı. Son antrenmana katılmayan tecrübeli kalecinin maçta forma giyme ihtimali bulunsa da fiziksel durumunun maç içi performansını etkileyebileceği belirtiliyor.