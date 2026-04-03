Galatasaray’dan Simons için İngiltere çıkarması

Galatasaray, Tottenham forması giyen Xavi Simons’u transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılılar, 10 numara takviyesi için oyuncuyla temas kurmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, yaz transfer dönemi planlamasında rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Tottenham Hotspur forması giyen Xavi Simons için girişim hazırlığında olduğu belirtildi.

10 NUMARA HEDEFİ

Transfer planlamasında Şampiyonlar Ligi için kadroya yaratıcı bir orta saha eklemeyi hedefleyen Galatasaray'ın, 22 yaşındaki oyuncuyla kısa süre içinde ilk teması kurmayı planladığı aktarıldı. Simons, sezon başında Leipzig'den Tottenham'a 65 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

AYRILIK İHTİMALİ YÜKSEK

İngiliz ekibinde beklentilerin altında kalan ve teknik yapıdaki değişim sonrası ayrılığa sıcak baktığı belirtilen Hollandalı oyuncu, takımdan ayrılması muhtemel isimler arasında gösteriliyor. Sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmayan Simons için kulüpler arası pazarlık sürecinin belirleyici olacağı ifade ediliyor.

REKABET GENİŞLİYOR

Oyuncuya Türkiye'den Galatasaray'ın yanı sıra Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de ilgi gösterdiği belirtiliyor. FC Barcelona ve Chelsea'nin de transfer sürecini yakından takip ettiği öğrenildi.

