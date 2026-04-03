Galatasaray'dan Fofana için yeni hamle

Galatasaray, Milan forması giyen Youssouf Fofana için yeniden devreye girdi. Sarı-kırmızılılar 4 yıllık sözleşme ve 5 milyon euro maaş teklif etti. İtalyan kulübü, kadrosunun önemli parçalarından biri olan Fofana için 30 milyon euronun üzerinde bonservis talep ediyor.

Galatasaray’dan Fofana için yeni hamle

Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasında orta sahaya takviye için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimlerden biri, AC Milan forması giyen Youssouf Fofana oldu.

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

Ocak ayında sonuç alınamayan transfer için Galatasaray yönetimi yeniden harekete geçti. Ara transfer döneminde yapılan temaslarda kulüp yetkilileri ve menajer George Gardi, Milano'da oyuncu ve kulüp temsilcileriyle bir araya gelmişti.

TEKLİF MASADA

Galatasaray'ın, 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna 4 yıllık sözleşme ve yıllık 5 milyon euro maaş teklif ettiği öğrenildi. Oyuncu cephesinin teklife olumlu yaklaştığı ancak henüz nihai kararın verilmediği belirtildi.

MİLAN'IN BEKLENTİSİ YÜKSEK

İtalyan kulübü, kadrosunun önemli parçalarından biri olan Fofana için 30 milyon euronun üzerinde bonservis talep ediyor. Bu seviyenin altında gelecek tekliflere sıcak bakılmadığı ifade edilirken, anlaşma sağlanamaması halinde oyuncunun takımda kalması bekleniyor.

