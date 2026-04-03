Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasında orta sahaya takviye için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimlerden biri, AC Milan forması giyen Youssouf Fofana oldu. GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI Ocak ayında sonuç alınamayan transfer için Galatasaray yönetimi yeniden harekete geçti. Ara transfer döneminde yapılan temaslarda kulüp yetkilileri ve menajer George Gardi, Milano'da oyuncu ve kulüp temsilcileriyle bir araya gelmişti.



TEKLİF MASADA Galatasaray'ın, 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna 4 yıllık sözleşme ve yıllık 5 milyon euro maaş teklif ettiği öğrenildi. Oyuncu cephesinin teklife olumlu yaklaştığı ancak henüz nihai kararın verilmediği belirtildi.