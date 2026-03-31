Victor Osimhen, Liverpool maçında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat sürecini geride bıraktı. Sağ ön kolu kırılan oyuncunun geçen hafta operasyon geçirdiği açıklanırken, sahalara dönüş için hedef tarih netleşti. Nijeryalı futbolcu, 26 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giymeyi planlıyor. PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıkan Osimhen, 2 bin 284 dakika sahada kaldı. 19 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan 27 yaşındaki santrfor, hücum hattında takımının en etkili isimlerinden biri oldu.



TRANSFERDE TEMKİNLİ YAKLAŞIM Yaz transfer döneminde Osimhen'e teklif gelmesi beklenirken, Avrupa'nın üst düzey kulüplerinin oyuncuya temkinli yaklaştığı belirtiliyor. Bu yaklaşımın temelinde ise kariyerindeki süreklilik sorunu yer alıyor. Belçika, Fransa, İtalya ve Türkiye'de forma giyen golcü oyuncu, henüz bir sezonda 4 bin dakika seviyesine ulaşamadı ve Galatasaray dışındaki kariyerinde 40 maç barajını geçemedi.