Sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Victor Osimhen'in son durumu yakından takip ediliyor. Nijeryalı futbolcunun, operasyon sonrası kısa sürede taburcu edilmesine rağmen kendi isteğiyle hastanede kalmaya devam ettiği öğrenildi.
TEDAVİYE ODAKLANDI
Osimhen'in, kulübün sponsor hastanesinde pazar gününe kadar kalacağı ve tedavisini burada sürdüreceği belirtildi. Yıldız futbolcunun, iyileşme sürecine odaklanmak için İstanbul'dan ayrılmama kararı aldığı ifade edildi.
HEDEF DERBİ
26 yaşındaki oyuncunun, şampiyonluk yarışındaki kritik maçları düşündüğü ve özellikle 26 Nisan'daki Fenerbahçe karşılaşmasına yetişmek istediği aktarıldı.
Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.