Galatasaray'da son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Ahmed Kutucu'nun geleceği gündeme geldi. 26 yaşındaki futbolcuya Süper Lig ve Bundesliga'dan kulüplerin ilgi gösterdiği öğrenildi.
TEKLİFLER BEKLENİYOR
Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncu için gelecek tekliflere açık olduğu ve uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay verebileceği belirtildi. Galatasaray'ın, Ahmed Kutucu'yu bonservisiyle göndermeyi planladığı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maçta görev alan Ahmed Kutucu, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Ahmed Kutucu'nun sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ederken, güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.