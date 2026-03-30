Galatasaray Ahmed Kutucu'ya gelecek teklifleri değerlendirecek

Galatasaray, Ahmed Kutucu’ya gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Ahmed Kutucu’nun sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ederken, güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Ahmed Kutucu'nun geleceği gündeme geldi. 26 yaşındaki futbolcuya Süper Lig ve Bundesliga'dan kulüplerin ilgi gösterdiği öğrenildi.

TEKLİFLER BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncu için gelecek tekliflere açık olduğu ve uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay verebileceği belirtildi. Galatasaray'ın, Ahmed Kutucu'yu bonservisiyle göndermeyi planladığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maçta görev alan Ahmed Kutucu, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

