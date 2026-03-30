Galatasaray'da Okan Buruk'a yeni sözleşme teklifi: İtalya'dan iki kulüp devrede

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa’dan gelen tekliflerin ardından sezon sonunda karar verecek. Deneyimli teknik adama çok sayıda teklif olduğu, özellikle iki Serie A kulübünün Buruk ile ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray ile üst üste şampiyonluklara imza atan ve bu sezon da önemli bir avantaj yakalayan Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

İTALYA'DAN İLGİ

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Bu gelişmeler üzerine Galatasaray yönetiminin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Okan Buruk ile yeni kontrat görüşmelerine başlamayı planladığı ifade edildi.

Okan Buruk'un geleceğine ilişkin kararını sezon sonunda vereceği ve durumun mayıs ayında netleşeceği aktarıldı.

