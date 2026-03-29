Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane eleştirilerine yanıt

Galatasaray’ın Alman yıldızı Leroy Sane, son haftalarda yaşadığı performans düşüşü nedeniyle hem sarı-kırmızılı takımda hem de Almanya Milli Takımı’nda eleştirilerin odağına yerleşti. Sezonun ilk bölümünde ortaya koyduğu skor katkısıyla dikkat çeken tecrübeli futbolcu, son dönemde aynı üretkenliği sahaya yansıtamadı.

Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane eleştirilerine yanıt
  • Galatasaray'ın futbolcusu Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi'nde 5 Kasım'dan bu yana skor katkısı veremiyor.
  • Alman futbolcu Süper Lig'in ilk 16 haftasında 6 gol ve 3 asist yaparken, sonraki süreçte sadece 1 asist üretebildi.
  • Sane, Almanya Milli Takımı'nın İsviçre ile oynadığı maçta 63 dakika oynadı ve Alman basınında eleştirildi.
  • Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Sane'nin İsviçre karşısındaki performansının ne çok iyi ne de çok kötü olduğunu söyledi.
  • Nagelsmann, sağ kanatta farklı oyun tarzlarıyla başa çıkabilecek oyuncu sayısının sınırlı olduğunu belirterek Sane'ye güvenini sürdürdüğünü ifade etti.

Sarı-kırmızılı ekipte hücum hattının önemli isimlerinden biri olarak görülen Leroy Sane, özellikle sezonun ikinci bölümünde istatistik anlamında geriye düştü. Bu tablo, yıldız futbolcunun form durumunu yeniden tartışmaya açtı.

Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane eleştirilerine yanıt-2

SÜPER LİG'DE SKOR KATKISI DURDU

Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 5 Kasım'da Ajax karşısında asist yaptı. Bu maçın ardından Avrupa sahnesinde skor katkısı veremeyen Alman yıldız, Süper Lig'de de ilk haftalardaki etkili görüntüsünden uzaklaştı. Ligin ilk 16 haftasında 6 gol ve 3 asistlik performans sergileyen tecrübeli oyuncu, sonraki süreçte yalnızca 1 asist üretebildi.

Hücumdaki üretkenliğin azalması, Leroy Sane'nin performansına yönelik yorumları da beraberinde getirdi.

Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane eleştirilerine yanıt-3

ALMANYA'DA DA ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Leroy Sane'nin formsuz görüntüsü yalnızca kulüp düzeyinde gündem yaratmadı. Almanya Milli Takımı'nın İsviçre ile oynadığı ve 4-3 kazandığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan yıldız futbolcu, 63 dakika görev yaptı. Buna rağmen ortaya koyduğu performans Alman basınında sert şekilde eleştirildi.

Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane eleştirilerine yanıt-4

NAGELSMANN'DAN DESTEK GELDİ

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ise oyuncusuna sahip çıktı. Deneyimli teknik adam, Leroy Sane'nin belli maçlarda ortaya koyduğu performansın referans alınması gerektiğini vurguladı. İsviçre karşısındaki oyununun ne çok iyi ne de çok kötü olduğunu söyleyen Nagelsmann, yıldız futbolcunun kendisinden ne beklendiğini bildiğini ifade etti.

