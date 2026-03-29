Sarı-kırmızılı ekipte hücum hattının önemli isimlerinden biri olarak görülen Leroy Sane, özellikle sezonun ikinci bölümünde istatistik anlamında geriye düştü. Bu tablo, yıldız futbolcunun form durumunu yeniden tartışmaya açtı.
SÜPER LİG'DE SKOR KATKISI DURDU
Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 5 Kasım'da Ajax karşısında asist yaptı. Bu maçın ardından Avrupa sahnesinde skor katkısı veremeyen Alman yıldız, Süper Lig'de de ilk haftalardaki etkili görüntüsünden uzaklaştı. Ligin ilk 16 haftasında 6 gol ve 3 asistlik performans sergileyen tecrübeli oyuncu, sonraki süreçte yalnızca 1 asist üretebildi.
Hücumdaki üretkenliğin azalması, Leroy Sane'nin performansına yönelik yorumları da beraberinde getirdi.
ALMANYA'DA DA ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU
Leroy Sane'nin formsuz görüntüsü yalnızca kulüp düzeyinde gündem yaratmadı. Almanya Milli Takımı'nın İsviçre ile oynadığı ve 4-3 kazandığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan yıldız futbolcu, 63 dakika görev yaptı. Buna rağmen ortaya koyduğu performans Alman basınında sert şekilde eleştirildi.
NAGELSMANN'DAN DESTEK GELDİ
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ise oyuncusuna sahip çıktı. Deneyimli teknik adam, Leroy Sane'nin belli maçlarda ortaya koyduğu performansın referans alınması gerektiğini vurguladı. İsviçre karşısındaki oyununun ne çok iyi ne de çok kötü olduğunu söyleyen Nagelsmann, yıldız futbolcunun kendisinden ne beklendiğini bildiğini ifade etti.