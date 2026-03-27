Fenerbahçe ve Beşiktaş da Pavlovic'i takip ediyor ancak Chelsea'nin devreye girmesi Süper Lig kulüplerinin stratejisini etkileyebilir.

Milan yönetimi, Salzburg'dan 18 milyon euroya aldığı oyuncu için en az 50 milyon euro bekliyor.

Chelsea, Sırp stoper için 35 milyon euro teklif ederek transfer yarışına dahil oldu.

Galatasaray'ın Strahinja Pavlovic için yaptığı 20 milyon euroluk teklif Milan tarafından reddedildi.

Davinson Sanchez'in yanına sol ayaklı bir stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın, Strahinja Pavlovic için ilk adımı attığı belirtilmişti. Sarı-kırmızılıların 24 yaşındaki savunmacı için yaptığı 20 milyon euroluk teklifin Milan tarafından kabul edilmediği öne sürüldü. Yeni sezonun kadro yapılanmasına erkenden başlayan Galatasaray'ın, bu transfer için teklifini revize etmeye hazırlandığı ifade edildi.

Milan yönetiminin, 2024 yazında Salzburg'dan 18 milyon euroya kadrosuna kattığı Sırp stoper için en az 50 milyon euro beklediği belirtildi. Bu rakam, Galatasaray'ın transfer planını zorlayan en önemli detay olarak öne çıktı.

Transferde Galatasaray'ın karşısına güçlü bir rakip çıktı. İtalya basınında yer alan habere göre Chelsea, yaz transfer döneminde Strahinja Pavlovic için 35 milyon euroyu gözden çıkardı. İngiliz ekibinin bu hamlesi, transfer yarışında tabloyu tamamen değiştirdi.

MILAN AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

İtalyan ekibinin yalnızca bonservis beklentisini yükseltmekle kalmadığı, oyuncuyu takımda tutmak için de harekete geçtiği aktarıldı. Milan'da yöneticilik yapan Zlatan Ibrahimovic'in daha önce Crystal Palace'tan gelen teklifi düşük bularak geri çevirdiği belirtilirken kulübün Pavlovic ile 2028'de bitecek sözleşmesini 3 yıl daha uzatmak istediği kaydedildi. Milan'ın, yıldız savunmacının maaşını da net 3 milyon euro seviyesine çıkarmayı planladığı ifade edildi.

SÜPER LİG DEVLERİ DE TAKİPTE

Strahinja Pavlovic'in adı daha önce Fenerbahçe ile anılmıştı. Beşiktaş'ın da yaz transfer döneminde uygun şartların oluşması halinde oyuncu için teklif yapabileceği konuşuluyor. Chelsea'nin transferde çok istekli olması nedeniyle Süper Lig devlerinin bu dosyada yeni bir strateji belirlemesi bekleniyor.