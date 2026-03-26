Szymon Marciniak'tan sakatlığı hakkında açıklama! "Tamamen gerçek dışı"

Liverpool ile Galatasaray arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının hakemi Szymon Marciniak, mücadele öncesinde yaşadığı sakatlıkla ilgili açıklamalarda bulundu. Polonyalı hakem, maç günü yaşanan gelişmenin ardından orta hakem olarak görev yapamamıştı.

Szymon Marciniak'tan sakatlığı hakkında açıklama! "Tamamen gerçek dışı"
  • Polonyalı hakem Szymon Marciniak, bel omurgasından yaşadığı sakatlık nedeniyle Liverpool-Galatasaray maçını yönetemedi ve yerine Pawel Raczkowski orta hakem olarak görev yaptı.
  • Marciniak, Liverpool-Galatasaray maçında 4. hakem olarak görev aldı.
  • Marciniak, aylarca hakemlik yapamayacağı yönündeki söylentilerin gerçek dışı olduğunu belirtti.
  • Polonyalı hakem şu anda hafif antrenmanlara başladığını açıkladı.
  • Marciniak, 29 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Dünya Kupası için düzenlenen FIFA hakem kampına katılacak.

Galatasaray'ın deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya geldiği kritik mücadele öncesinde hakem kadrosunda son anda değişiklik yaşanmıştı. Karşılaşmanın orta hakemi olarak görevlendirilen Szymon Marciniak, yaşadığı sakatlık nedeniyle sahaya bu rolde çıkamamıştı.

Yaşadığı sakatlık sonrası Szymon Marciniak, Liverpool-Galatasaray maçında orta hakem olarak görev alamadı. Polonyalı hakemin yerine karşılaşmayı Pawel Raczkowski yönetti. Marciniak ise mücadelede 4. hakem olarak görev yaptı.

Szymon Marciniak'tan sakatlığı hakkında açıklama! "Tamamen gerçek dışı"-2

Szymon Marciniak, sakatlığıyla ilgili TVP Sport'a şu açıklamalarda bulundu:

"Aylarca hakemlik yapamayacağım yönündeki sakatlık söylentileri tamamen gerçek dışı. Gerçek şu ki bel omurgamdan bir sakatlık yaşadım ve bu yüzden Liverpool - Galatasaray maçını yönetemedim. Şu anda antrenmanlara geri döndüm, şimdilik hafif şekilde devam ediyorum.

29 Mart – 3 Nisan tarihleri arasında ise Dünya Kupası'nda görev alabilecek UEFA hakem adayları için düzenlenen FIFA kampına katılacağım. Tarihteki en büyük futbol organizasyonu olacak üçüncü Dünya Kupası'nda yer almak benim için çok önemli."

