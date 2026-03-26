Yaşadığı sakatlık sonrası Szymon Marciniak, Liverpool-Galatasaray maçında orta hakem olarak görev alamadı. Polonyalı hakemin yerine karşılaşmayı Pawel Raczkowski yönetti. Marciniak ise mücadelede 4. hakem olarak görev yaptı.

Galatasaray'ın deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya geldiği kritik mücadele öncesinde hakem kadrosunda son anda değişiklik yaşanmıştı. Karşılaşmanın orta hakemi olarak görevlendirilen Szymon Marciniak, yaşadığı sakatlık nedeniyle sahaya bu rolde çıkamamıştı.

Szymon Marciniak, sakatlığıyla ilgili TVP Sport'a şu açıklamalarda bulundu:

"Aylarca hakemlik yapamayacağım yönündeki sakatlık söylentileri tamamen gerçek dışı. Gerçek şu ki bel omurgamdan bir sakatlık yaşadım ve bu yüzden Liverpool - Galatasaray maçını yönetemedim. Şu anda antrenmanlara geri döndüm, şimdilik hafif şekilde devam ediyorum.

29 Mart – 3 Nisan tarihleri arasında ise Dünya Kupası'nda görev alabilecek UEFA hakem adayları için düzenlenen FIFA kampına katılacağım. Tarihteki en büyük futbol organizasyonu olacak üçüncü Dünya Kupası'nda yer almak benim için çok önemli."