Galatasaray'dan 347 milyon euroluk devasa gelir!

Galatasaray’da bu sezon elde edilen sportif başarı, ekonomik tabloya da doğrudan yansıdı. Okan Buruk yönetiminde dikkat çeken bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılı ekip, farklı gelir kalemlerinden toplam 347 milyon euroluk kazanca ulaştı.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden 53 milyon 530 bin euro, sponsorluk anlaşmalarından 100 milyon euro, loca ve kombine satışlarından yaklaşık 100 milyon euro ve mağazacılıktan 94 milyon euro olmak üzere toplam 347 milyon euro gelir elde etti.
  • Sarı-kırmızılı kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maçta 4 galibiyet aldı ve Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturuyor.
  • Galatasaray'ın önümüzdeki sezon loca ve kombine satışları henüz tamamlanmadı.
  • Kulübün mağazacılık alanında tarihinin en yüksek satış oranlarına ulaştığı belirtildi.
  • Sezon sonundaki performansa bağlı olarak toplam gelirin daha da artabileceği değerlendiriliyor.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselirken Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'te 4 yaptı. Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezon sona ermeden önemli bir ekonomik güce ulaştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN BÜYÜK KAZANÇ

Galatasaray'ın bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gelirlerinden 53 milyon 530 bin euro kazandığı belirtildi. Avrupa arenasında elde edilen bu gelir, kulübün sezonluk ekonomik tablosunda önemli bir yer tuttu.

LOCA VE KOMBİNE GELİRİ DİKKAT ÇEKTİ

Önümüzdeki sezonun loca ve kombine satışlarını sürdüren Galatasaray'da tüm satışlar tamamlanmamasına rağmen bu kalemden yaklaşık 100 milyon euroya yakın gelir elde edildiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulübün taraftar ilgisini ekonomik anlamda güçlü şekilde yansıttığı görüldü.

SPONSORLUK ANLAŞMALARINDAN DEV RAKAM

Galatasaray yönetiminin sezon içinde yaptığı ve yenilediği sponsorluk anlaşmalarından 100 milyon euro gelir sağladığı kaydedildi. Bu anlaşmaların kulübün toplam gelirinde belirleyici başlıklardan biri olduğu vurgulandı.

MAĞAZACILIKTA TARİHİ SEVİYE

Sarı-kırmızılı kulübün mağazacılık tarafında da tarihinin en dikkat çekici satış oranlarına ulaştığı belirtildi. Galatasaray'ın bu alanda 94 milyon euroyu kasasına koyduğu ifade edildi.

TOPLAM GELİR 347 MİLYON EURO

Şampiyonlar Ligi, loca ve kombine satışları, sponsorluk gelirleri ile mağazacılık rakamlarının toplamında Galatasaray'ın 347 milyon euroluk gelire ulaştığı aktarıldı. Sarı-kırmızılı kulüpte sezon sonundaki performansa bağlı olarak bu rakamın daha da yukarı çıkabileceği değerlendiriliyor.

Galatasaraydan dünya yıldızı Bernardo Silva için erken transfer hamlesiGalatasaraydan dünya yıldızı Bernardo Silva için erken transfer hamlesi
Galatasaray'dan dünya yıldızı Bernardo Silva için erken transfer hamlesi

