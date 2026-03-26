Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselirken Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'te 4 yaptı. Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezon sona ermeden önemli bir ekonomik güce ulaştı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN BÜYÜK KAZANÇ
Galatasaray'ın bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gelirlerinden 53 milyon 530 bin euro kazandığı belirtildi. Avrupa arenasında elde edilen bu gelir, kulübün sezonluk ekonomik tablosunda önemli bir yer tuttu.
LOCA VE KOMBİNE GELİRİ DİKKAT ÇEKTİ
Önümüzdeki sezonun loca ve kombine satışlarını sürdüren Galatasaray'da tüm satışlar tamamlanmamasına rağmen bu kalemden yaklaşık 100 milyon euroya yakın gelir elde edildiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulübün taraftar ilgisini ekonomik anlamda güçlü şekilde yansıttığı görüldü.
SPONSORLUK ANLAŞMALARINDAN DEV RAKAM
Galatasaray yönetiminin sezon içinde yaptığı ve yenilediği sponsorluk anlaşmalarından 100 milyon euro gelir sağladığı kaydedildi. Bu anlaşmaların kulübün toplam gelirinde belirleyici başlıklardan biri olduğu vurgulandı.
MAĞAZACILIKTA TARİHİ SEVİYE
Sarı-kırmızılı kulübün mağazacılık tarafında da tarihinin en dikkat çekici satış oranlarına ulaştığı belirtildi. Galatasaray'ın bu alanda 94 milyon euroyu kasasına koyduğu ifade edildi.
TOPLAM GELİR 347 MİLYON EURO
Şampiyonlar Ligi, loca ve kombine satışları, sponsorluk gelirleri ile mağazacılık rakamlarının toplamında Galatasaray'ın 347 milyon euroluk gelire ulaştığı aktarıldı. Sarı-kırmızılı kulüpte sezon sonundaki performansa bağlı olarak bu rakamın daha da yukarı çıkabileceği değerlendiriliyor.