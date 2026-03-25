Galatasaray'da Mario Lemina'nın sözleşmesi uzatılıyor! Menajeri İstanbul'a geliyor

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mario Lemina'nın kontratındaki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanacak.

Sarı-kırmızılı yönetim, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina ile yola devam etme kararı aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un, tecrübeli futbolcunun performansından memnun olduğu ve sözleşmesinin uzatılmasını istediği belirtildi.

GÖRÜŞME YAPILACAK

32 yaşındaki oyuncunun menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek yönetimle görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Bu görüşmenin ardından sözleşme uzatma sürecinin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Mario Lemina, bu sezon Galatasaray formasıyla 33 maçta görev aldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu bu süreçte 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler