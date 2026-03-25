Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen ve önemli bir gelir elde eden Galatasaray, yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte transfer sürecinin büyük bölümü kulüp profesyonellerine bırakılırken, Başkan Dursun Özbek'in özel olarak ilgilendiği isim netleşti.



HEDEF VAN DIJK Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Liverpool forması giyen Virgil van Dijk'ı kadroya katmak istediği belirtildi. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı stoperin, sarı-kırmızılı takıma karşı oynadığı maçlarda RAMS Park atmosferinden etkilendiği ifade edildi. Vatandaşı Noa Lang'ın kadroda yer alması ve kariyerinde yeni bir kontrat ihtimali, oyuncunun transfer seçeneğine kapıyı tamamen kapatmamasında etkili oldu.