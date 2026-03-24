Teknik direktör Okan Buruk'un, 28 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ve oyuncunun bir süredir takip edildiği belirtildi.



SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Koopmeiners için Galatasaray'ın sezon sonunda resmi girişim yapmayı planladığı aktarıldı. Sarı-kırmızılıların transfer için önemli bir bütçe ayıracağı ifade edildi.

Teun Koopmeiners, bu sezon Juventus formasıyla 39 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.