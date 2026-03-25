Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken Gabriel Sara, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Brezilya Milli Takımı'na da davet edilen 26 yaşındaki oyuncu için İngiltere'den yoğun ilgi olduğu belirtildi. PREMIER LİG EKİPLERİ TAKİPTE İngiliz basınında yer alan haberlere göre Aston Villa, Newcastle United, Brighton, Brentford ve Bournemouth, Gabriel Sara'yı yakından izliyor.



ASTON VILLA ÖNE ÇIKIYOR Aston Villa'da Emiliano Buendia'nın geleceğinin belirsizliğini koruması nedeniyle İngiliz ekibinin, Arjantinli oyuncunun yerine Gabriel Sara'yı düşündüğü ifade edildi. Daha önce Leeds United ile de adı anılan Brezilyalı futbolcunun, kariyerinin bir sonraki adımında Premier Lig'de forma giymeye sıcak bakabileceği aktarıldı.