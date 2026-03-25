Gabriel Sara için Premier Lig'den 5 kulüp yarışıyor

Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, Aston Villa başta olmak üzere birçok Premier Lig kulübünün takibine girdi. 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilirken, kulübüyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken Gabriel Sara, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Brezilya Milli Takımı'na da davet edilen 26 yaşındaki oyuncu için İngiltere'den yoğun ilgi olduğu belirtildi.

PREMIER LİG EKİPLERİ TAKİPTE

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Aston Villa, Newcastle United, Brighton, Brentford ve Bournemouth, Gabriel Sara'yı yakından izliyor.

ASTON VILLA ÖNE ÇIKIYOR

Aston Villa'da Emiliano Buendia'nın geleceğinin belirsizliğini koruması nedeniyle İngiliz ekibinin, Arjantinli oyuncunun yerine Gabriel Sara'yı düşündüğü ifade edildi.

Daha önce Leeds United ile de adı anılan Brezilyalı futbolcunun, kariyerinin bir sonraki adımında Premier Lig'de forma giymeye sıcak bakabileceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 39 maçta görev alan Gabriel Sara, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilirken, kulübüyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

