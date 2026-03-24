Ameliyat, kulüp doktoru Yener İnce ve sağlık ekibi tarafından gerçekleştirildi ve yaklaşık 3 saat sürdü. Operasyonun başarılı geçtiği belirtilirken, oyuncunun tedavi süreci yakından takip edilecek.

Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası kolunda çoklu kırık tespit edilen Victor Osimhen, ameliyat edildi. İngiltere'de ilk müdahalesi yapılan ve ardından Nijerya'ya giderek kısa süreli izin kullanan Nijeryalı oyuncu, İstanbul'a dönerek operasyona alındı.



DERBİYE YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILACAK

Oyuncunun dönüşü için hedef olarak 26 Nisan haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi belirlendi. Sağlık ekibi, iyileşme sürecine göre Osimhen'i bu maça hazırlamayı planlıyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ameliyat sonrası oyuncuyu hastanede ziyaret etti. Özbek, "Gayet sağlıklı, güzel bir ameliyat geçirdi. İnşallah en kısa sürede sahalara dönecek" açıklamasını yaptı.

Kulüp doktoru Yener İnce ise "Victor Osimhen başarılı bir operasyon geçirdi. Süreç gün gün takip edilecek" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 26 maçta 19 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.