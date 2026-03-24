Galatasaray, devre arasında Bayern Münih'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sacha Boey için kararını sezon sonunda verecek. Yönetim, oyuncunun geleceğini teknik heyetten gelecek rapora göre netleştirecek.
TEKNİK HEYET RAPORU BELİRLEYİCİ
Teknik direktör Okan Buruk ve ekibinin hazırlayacağı değerlendirme doğrultusunda Fransız sağ bekin bonservisinin alınıp alınmayacağına karar verilecek.
PERFORMANSI
Bayern Münih'ten 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a döndükten sonra 11 maçta forma giydi. Bu karşılaşmaların 5'ine ilk 11'de başlayan Sacha Boey, 2 gol kaydetti.