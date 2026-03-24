CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray'dan Sacha Boey kararı: Bonservis için sezon sonu bekleniyor

Sarı-kırmızılılar, Sacha Boey’in bonservisi için sezon sonunu bekleyecek. Bayern Münih’ten 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’a döndükten sonra 11 maçta forma giydi. Bu karşılaşmaların 5’ine ilk 11’de başlayan Sacha Boey, 2 gol kaydetti.

Giriş Tarihi:
Galatasaray, devre arasında Bayern Münih'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sacha Boey için kararını sezon sonunda verecek. Yönetim, oyuncunun geleceğini teknik heyetten gelecek rapora göre netleştirecek.

TEKNİK HEYET RAPORU BELİRLEYİCİ

Teknik direktör Okan Buruk ve ekibinin hazırlayacağı değerlendirme doğrultusunda Fransız sağ bekin bonservisinin alınıp alınmayacağına karar verilecek.

PERFORMANSI

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler