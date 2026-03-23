Galatasaray'da farklı pozisyonlarda görev alabilen Roland Sallai, performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Macar futbolcu için özellikle İngiltere ve Almanya'dan ilgi olduğu belirtildi.
LIVERPOOL VE BUNDESLIGA TAKİPTE
İngiliz ekibi Liverpool'un oyuncuyla ilgilendiği ifade edilirken, Bundesliga kulüplerinin de nabız yokladığı aktarıldı. Daha önce Almanya'da 6 yıl forma giyen Sallai'nin ligi yakından tanıdığı vurgulandı.
SEZON PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 38 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Roland Sallai'nin performansı, sezon sonu transfer süreci öncesinde kulüplerin takibinde yer almaya devam ediyor.