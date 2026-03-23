Galatasaray yönetimi, bu hafta içinde futbolculara yapılacak ödemeler için hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulübün, UEFA tarafından 27 Mart'ta yatırılacak geliri doğrudan oyuncu maaşlarına ayıracağı öğrenildi.
TÜM BORÇLAR KAPATILACAK
Toplam 11.8 milyon euroluk gelirin tamamının futbolcu ödemelerinde kullanılacağı ve vadesi gelen tüm maaşların ödeneceği belirtildi. Yönetimin bu adımla oyunculara olan borçları kapatmayı hedeflediği aktarıldı.
DERBİYE ÖZEL PRİM GÜNDEMDE
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, milli aranın ardından oynanacak Trabzonspor karşılaşması için özel prim planladığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı ekip, ligin kalan bölümünde oynayacağı 7 maç öncesinde mali yükümlülüklerini tamamlamayı planlıyor.