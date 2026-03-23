Galatasaray'dan oyunculara toplu ödeme: UEFA'dan gelecek para maaşlara aktarılacak

UEFA’dan gelecek 11.8 milyon euro, futbolcu maaşları için kullanılacak; tüm ödemelerin kapatılması planlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, ligin kalan bölümünde oynayacağı 7 maç öncesinde mali yükümlülüklerini tamamlamayı hedefliyor.

Galatasaray yönetimi, bu hafta içinde futbolculara yapılacak ödemeler için hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulübün, UEFA tarafından 27 Mart'ta yatırılacak geliri doğrudan oyuncu maaşlarına ayıracağı öğrenildi.

TÜM BORÇLAR KAPATILACAK

Toplam 11.8 milyon euroluk gelirin tamamının futbolcu ödemelerinde kullanılacağı ve vadesi gelen tüm maaşların ödeneceği belirtildi. Yönetimin bu adımla oyunculara olan borçları kapatmayı hedeflediği aktarıldı.

DERBİYE ÖZEL PRİM GÜNDEMDE

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, milli aranın ardından oynanacak Trabzonspor karşılaşması için özel prim planladığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin kalan bölümünde oynayacağı 7 maç öncesinde mali yükümlülüklerini tamamlamayı planlıyor.

