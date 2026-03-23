Galatasaray yönetimi, bu hafta içinde futbolculara yapılacak ödemeler için hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulübün, UEFA tarafından 27 Mart'ta yatırılacak geliri doğrudan oyuncu maaşlarına ayıracağı öğrenildi.



TÜM BORÇLAR KAPATILACAK

Toplam 11.8 milyon euroluk gelirin tamamının futbolcu ödemelerinde kullanılacağı ve vadesi gelen tüm maaşların ödeneceği belirtildi. Yönetimin bu adımla oyunculara olan borçları kapatmayı hedeflediği aktarıldı.