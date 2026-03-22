Africa Foot'taki habere göre projenin merkezinde Nijerya ile Türkiye arasında kurulacak yeni bir futbol ağı yer alıyor. Osimhen'in bu planla iki ülke arasında güçlü bir oyuncu gelişim hattı oluşturmayı amaçladığı konuşuluyor.

NİJERYA İLE TÜRKİYE ARASINDA YENİ MODEL

Hazırlanan projede ilk adımın Nijerya'da özel bir futbol şubesi ve akademi açılması olduğu öğrenildi. Bu yapı sayesinde ülkedeki yetenekli genç oyuncuların erken yaşta keşfedilmesi ve özel bir eğitim sürecinden geçirilmesi planlanıyor.

Osimhen'in planında yalnızca oyuncu bulmak değil, onları sistemli şekilde profesyonel futbola hazırlamak da bulunuyor. Kurulacak yapının, uzun vadeli bir oyuncu gelişim modeli üzerine inşa edileceği ifade edildi.