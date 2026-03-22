CANLI YAYIN
Geri

Victor Osimhen İstanbulspor'u satın alacak iddiası! Projesi ortaya çıktı

Victor Osimhen’in, Türk futbolunun köklü kulüplerinden İstanbulspor’u satın almaya hazırlandığı iddiası gündeme geldi. Dünyaca ünlü yıldızın hedefinin yalnızca bir kulübün sahibi olmak olmadığı, çok daha geniş kapsamlı bir futbol yapılanması kurmak istediği ifade edildi.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Victor Osimhen, Nijerya ile Türkiye arasında oyuncu gelişim hattı oluşturmak için yeni bir futbol projesi hazırlıyor.
  • Projenin ilk adımı olarak Nijerya'da özel bir futbol şubesi ve akademi açılması planlanıyor.
  • Nijerya'daki altyapıda yetişen genç futbolcular profesyonel futbola geçiş sürecini İstanbulspor formasıyla yaşayacak.
  • İstanbulspor, genç yeteneklerin Avrupa futboluna açılan ilk kapısı olarak konumlandırılıyor.
  • Türkiye'de gelişimlerini tamamlayan oyuncuların Avrupa kulüplerine transfer olması hedefleniyor.

Africa Foot'taki habere göre projenin merkezinde Nijerya ile Türkiye arasında kurulacak yeni bir futbol ağı yer alıyor. Osimhen'in bu planla iki ülke arasında güçlü bir oyuncu gelişim hattı oluşturmayı amaçladığı konuşuluyor.

NİJERYA İLE TÜRKİYE ARASINDA YENİ MODEL

Hazırlanan projede ilk adımın Nijerya'da özel bir futbol şubesi ve akademi açılması olduğu öğrenildi. Bu yapı sayesinde ülkedeki yetenekli genç oyuncuların erken yaşta keşfedilmesi ve özel bir eğitim sürecinden geçirilmesi planlanıyor.

Osimhen'in planında yalnızca oyuncu bulmak değil, onları sistemli şekilde profesyonel futbola hazırlamak da bulunuyor. Kurulacak yapının, uzun vadeli bir oyuncu gelişim modeli üzerine inşa edileceği ifade edildi.

İSTANBULSPOR KRİTİK ROL OYNAYACAK

Hazırlanan sisteme göre Nijerya'daki altyapıda yetişen genç futbolcular, profesyonel futbola geçiş sürecini İstanbulspor formasıyla yaşayacak. Türkiye'de tecrübe kazanacak oyuncuların burada vitrine çıkması sağlanacak.

İstanbulspor'un bu projede bir geçiş noktası değil, gelişim merkezi olarak konumlandırılması planlanıyor. Genç yeteneklerin Avrupa futboluna açılan ilk kapısının İstanbulspor olması hedefleniyor.

Osimhen planlarının sinyalini Twitch yayıncısı Carterefe'nin programına konuk olduğu yayında vermişti.

AVRUPA YOLU BU SİSTEMLE AÇILACAK

Projede yer alan oyuncuların Türkiye'de gelişimlerini sürdürdükten sonra Avrupa kulüplerine transfer olması amaçlanıyor. Böylece Nijerya'dan çıkan yeteneklerin daha kontrollü, planlı ve sürdürülebilir bir sistemle Avrupa pazarına sunulması isteniyor.

