CANLI YAYIN
Geri

Singo Trabzonspor maçında yeniden sağ beke dönüyor

Galatasaray’da Davinson Sanchez’in cezasının sona ermesiyle Wilfried Singo, Trabzonspor maçıyla birlikte yeniden sağ bekte görev alacak.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da savunma hattında görev dağılımı yeniden şekilleniyor. Liverpool deplasmanında Davinson Sanchez'in kart cezası nedeniyle stoperde görev yapan Wilfried Singo, Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte eski pozisyonuna dönecek.

STOPERDE ZORLANDI

Savunmanın ortasında görev aldığı maçta zaman zaman pozisyon hataları yapan Singo'nun, asıl bölgesi olan sağ bekte daha etkili olduğu değerlendirildi. Fildişili futbolcu, kanadı kullanma becerisiyle ön plana çıkıyor.

ESAS MEVKİSİNE DÖNÜYOR

Davinson Sanchez'in takıma dönmesiyle birlikte teknik heyetin Singo'yu yeniden sağ bekte görevlendirmesi bekleniyor. Bu değişiklikle savunma hattındaki dengenin yeniden sağlanması hedefleniyor.

Galatasaray formasıyla bu sezon 22 maçta süre alan 25 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler