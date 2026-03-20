Galatasaray'da savunma hattında görev dağılımı yeniden şekilleniyor. Liverpool deplasmanında Davinson Sanchez'in kart cezası nedeniyle stoperde görev yapan Wilfried Singo, Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte eski pozisyonuna dönecek.
STOPERDE ZORLANDI
Savunmanın ortasında görev aldığı maçta zaman zaman pozisyon hataları yapan Singo'nun, asıl bölgesi olan sağ bekte daha etkili olduğu değerlendirildi. Fildişili futbolcu, kanadı kullanma becerisiyle ön plana çıkıyor.
ESAS MEVKİSİNE DÖNÜYOR
Davinson Sanchez'in takıma dönmesiyle birlikte teknik heyetin Singo'yu yeniden sağ bekte görevlendirmesi bekleniyor. Bu değişiklikle savunma hattındaki dengenin yeniden sağlanması hedefleniyor.
Galatasaray formasıyla bu sezon 22 maçta süre alan 25 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.