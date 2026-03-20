Icardi'nin Liverpool maçındaki isteksiz tavrı tepki çekti

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin Liverpool maçındaki isteksiz görüntüsü eleştirilere neden oldu. Arjantinli futbolcunun, oyuna girmek için son anda ikna edildiği öne sürüldü.

Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı karşılaşmada Mauro Icardi'nin tavırları gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk'un, Noa Lang'ın sakatlığı sonrası oyuna almak istediği Icardi'nin isteksiz davranışları dikkat çekti.

SAHAYA GİRMEK İSTEMEDİ İDDİASI

Milliyet'te yer alan habere göre, tecrübeli forvetin oyuna girmek istemediği ve gönülsüz bir görüntü sergilediği belirtildi. Takım arkadaşı Kaan Ayhan'ın uyarılarının ardından Icardi'nin ikna olduğu ve 81. dakikada sahaya çıktığı aktarıldı.

STRATEJİ MERAK KONUSU

Yaşanan gelişmenin ardından teknik direktör Okan Buruk'un nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Özellikle Victor Osimhen'in sakat olduğu senaryoda Icardi'nin rolünün nasıl şekilleneceği gündemde yer alıyor.

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki Mauro Icardi, bu sezon 39 maçta 15 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

