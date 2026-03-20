Milliyet'te yer alan habere göre, tecrübeli forvetin oyuna girmek istemediği ve gönülsüz bir görüntü sergilediği belirtildi. Takım arkadaşı Kaan Ayhan'ın uyarılarının ardından Icardi'nin ikna olduğu ve 81. dakikada sahaya çıktığı aktarıldı.



STRATEJİ MERAK KONUSU

Yaşanan gelişmenin ardından teknik direktör Okan Buruk'un nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Özellikle Victor Osimhen'in sakat olduğu senaryoda Icardi'nin rolünün nasıl şekilleneceği gündemde yer alıyor.

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki Mauro Icardi, bu sezon 39 maçta 15 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.