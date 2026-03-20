Galatasaray'da Liverpool karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen'den kötü haber geldi. Mücadelenin 8. dakikasında Konate ile girdiği pozisyon sonrası kolundan sakatlanan ve devre arasında oyundan çıkan Nijeryalı futbolcunun yapılan kontrollerinde kırık tespit edildi.
KOLU ALÇIYA ALINDI
Sağ ön kolunda kırık belirlenen Osimhen'in kolu alçıya alındı ve ameliyat ihtimali için değerlendirme süreci başlatıldı. Oyuncunun Ulna ve Radius kemiklerindeki durumun tedavi sürecini doğrudan etkileyeceği ifade edildi.
SAHALARDAN UZAK KALACAK
Yıldız futbolcunun ligde 3-4 maç kaçırması beklenirken, Türkiye Kupası'nda da bir karşılaşmada forma giyemeyeceği öngörülüyor. Osimhen'in sahalara dönüş sürecinin en az 1 ayı bulabileceği belirtildi.
Galatasaray sağlık ekibi, Nijeryalı oyuncunun 26 Nisan haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe derbisine yetişmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Tedavi sürecinin ardından Osimhen'in İstanbul'da kontrollerine devam edileceği kaydedildi.