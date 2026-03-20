Galatasaray'da Liverpool karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen'den kötü haber geldi. Mücadelenin 8. dakikasında Konate ile girdiği pozisyon sonrası kolundan sakatlanan ve devre arasında oyundan çıkan Nijeryalı futbolcunun yapılan kontrollerinde kırık tespit edildi.



KOLU ALÇIYA ALINDI Sağ ön kolunda kırık belirlenen Osimhen'in kolu alçıya alındı ve ameliyat ihtimali için değerlendirme süreci başlatıldı. Oyuncunun Ulna ve Radius kemiklerindeki durumun tedavi sürecini doğrudan etkileyeceği ifade edildi.