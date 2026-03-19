Liverpool ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Steven Gerrard, sarı-kırmızılı takımın performansına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"PERFORMANS ACINASIYDI"
İngiliz futbol insanı, Galatasaray'ın oyununu sert sözlerle eleştirdi. Gerrard, "Galatasaray baştan sona utanç vericiydi. Yerde yuvarlandıklarını gördünüz, bu acınası. Liverpool, Galatasaray'ı sıradan gösterdi." ifadelerini kullandı.
FARK DAHA DA AÇILABİLİRDİ
Liverpool'un performansına da değinen Gerrard, İngiliz ekibinin çok daha farklı bir galibiyet alabileceğini savundu. "Liverpool, Galatasaray karşısında 11-0 veya 12-0 kazanabilirdi. Rahat bir galibiyet aldılar." diyen Gerrard, iki takım arasındaki farkın sahaya net şekilde yansıdığını belirtti.
Gerrard, Liverpool'un üstün oyununa dikkat çekerken Galatasaray'ın performansını yetersiz bulduğunu ifade etti.