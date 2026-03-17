Galatasaray'da tek eksik! Liverpool maçı kadrosu açıklandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile oynayacağı kritik mücadele öncesi İngiltere kafilesini açıkladı. Sarı-kırmızılı ekipte dev karşılaşma öncesinde kadroda yalnızca tek eksik bulunuyor. Teknik heyetin belirlediği listeye göre Galatasaray, deplasmandaki zorlu sınava geniş kadroyla hazırlanırken cezası nedeniyle Davinson Sanchez'den yararlanamayacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı için Liverpool deplasmanına gidecek kafilesini açıkladı.
  • Davinson Sanchez, ilk maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve rövanşta forma giyemeyecek.
  • Sarı-kırmızılı ekipte Davinson Sanchez dışında kadroda başka bir eksik bulunmuyor.
  • Liverpool maçı kadrosunda Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan, Victor Osimhen, Mauro Icardi, Leroy Sane ve Yunus Akgün gibi isimler yer alıyor.
  • Galatasaray teknik heyeti, İngiltere deplasmanına tam kadroya yakın bir listeyle gitti.

Şampiyonlar Ligi'nde tur mücadelesi verecek olan sarı-kırmızılılarda gözler açıklanan kamp listesine çevrilmişti. Liverpool karşılaşması öncesinde duyurulan kafilede takımın birçok önemli yıldızı yer alırken, ilk maçta gördüğü kart sonrası cezalı duruma düşen Davinson Sanchez rövanşta forma giyemeyecek.

GALATASARAY'DA TEK EKSİK DAVINSON SANCHEZ

Galatasaray'da Liverpool maçı öncesi tek eksik Davinson Sanchez oldu. Deneyimli savunma oyuncusu, ilk maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Bu nedenle Kolombiyalı stoper, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında takımını yalnız bırakacak.

Sarı-kırmızılı ekipte Davinson Sanchez dışında kadroda dikkat çeken başka bir eksik yer almadı. Teknik heyet, İngiltere deplasmanına birçok yıldız ismiyle birlikte tam kadroya yakın bir listeyle gitti.

İNGİLTERE KAFİLESİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.

