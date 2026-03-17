Şampiyonlar Ligi'nde tur mücadelesi verecek olan sarı-kırmızılılarda gözler açıklanan kamp listesine çevrilmişti. Liverpool karşılaşması öncesinde duyurulan kafilede takımın birçok önemli yıldızı yer alırken, ilk maçta gördüğü kart sonrası cezalı duruma düşen Davinson Sanchez rövanşta forma giyemeyecek.
GALATASARAY'DA TEK EKSİK DAVINSON SANCHEZ
Galatasaray'da Liverpool maçı öncesi tek eksik Davinson Sanchez oldu. Deneyimli savunma oyuncusu, ilk maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Bu nedenle Kolombiyalı stoper, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında takımını yalnız bırakacak.
Sarı-kırmızılı ekipte Davinson Sanchez dışında kadroda dikkat çeken başka bir eksik yer almadı. Teknik heyet, İngiltere deplasmanına birçok yıldız ismiyle birlikte tam kadroya yakın bir listeyle gitti.
İNGİLTERE KAFİLESİ BELLİ OLDU
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor;
Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.