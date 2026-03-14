Francescoli, Icardi sorusuna net bir yanıt verdi. River cephesinde bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadığını belirten tecrübeli futbol adamı, kulüp içinde birçok farklı ismin birçok konu hakkında konuştuğunu ancak Icardi dosyasının resmi futbol gündemlerinde yer almadığını dile getirdi.

Icardi cephesinden gelen açıklamalar da bu çizgiyi destekledi. Arjantinli yıldızın menajeri Elio Letterio Pino, River Plate iddialarını yalanladı ve kendisine bu yönde hiçbir telefon gelmediğini söyledi. Böylece hem River yönetimi hem de oyuncu tarafı transfer söylentilerine kapıyı kapatmış oldu.