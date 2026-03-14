Francescoli, Icardi sorusuna net bir yanıt verdi. River cephesinde bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadığını belirten tecrübeli futbol adamı, kulüp içinde birçok farklı ismin birçok konu hakkında konuştuğunu ancak Icardi dosyasının resmi futbol gündemlerinde yer almadığını dile getirdi.
Icardi cephesinden gelen açıklamalar da bu çizgiyi destekledi. Arjantinli yıldızın menajeri Elio Letterio Pino, River Plate iddialarını yalanladı ve kendisine bu yönde hiçbir telefon gelmediğini söyledi. Böylece hem River yönetimi hem de oyuncu tarafı transfer söylentilerine kapıyı kapatmış oldu.
Mauro Icardi'nin Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor. Galatasaray, Icardi'yi 2023 yazında Paris Saint-Germain'den üç yıllık anlaşmayla kadrosuna katmıştı. Bu nedenle Arjantinli golcünün kontrat durumu yaz aylarına yaklaşırken daha fazla transfer söylentisi üretiyor.